Политика
РИА НовостиПесков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
Происшествия
В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Наука
Российские химики разработали катализаторы для производства полимеров нового типа
30.01.20 Российские химики разработали катализаторы на основе комплексов палладия, которые позволяют производить полимеры нового типа из продуктов нефтехимии — циклоолефинов.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Политика
Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью
США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Армия и оружие
«Надо бояться»: в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
Американские СМИ признают, что новые российские тяжелые огнеметы "Солнцепек", из которых формируются огнеметные батальоны, представляют серьезную опасность на поле боя.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Армия и оружие
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией
Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Шоу-бизнес
Кожевникова отреагировала на слова хейтеров о ее «платье из занавески»
Поклонники в комментариях вновь обсудили платье Кожевниковой.
Здоровье
Малышева рассказала об уникальной программе в ДРКБ Татарстана
В Татарстане ребенок может пройти программу по выявлению гиперхолестеринемии, а также получить лечение, если у кого-то из взрослых родственников ребенка диагностировали инфаркт или инсульт.
Космос
В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет
Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за последние семь лет.
Гаджеты
Флагманский Honor V20 подешевел почти в два раза
Компания Huawei в очередной раз понижает цены на свой смартфон Honor V20, пишет iXBT.Напомним, данный аппарат был представлен в конце 2018 года.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской не работала ни одного дня
Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
Здоровье
Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении
Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении.
Общество
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.