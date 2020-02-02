Политика
РИА НовостиПесков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Читать в источнике
Оценить321
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Армия и оружие
Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии
Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне
Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Общество
Россия сократила делегацию на Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса
Представители «Ростеха» и ОАК подтвердили «Ведомостям», что решения о значительном сокращении участия в выставке в Сингапуре были приняты в связи со стремительным распространением коронавируса.
Гаджеты
Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7
В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Microsoft выпускает "посмертное" исправление для Windows 7. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Здоровье
Россия внесла новый коронавирус в перечень опасных заболеваний
Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний, наряду с ВИЧ и чумой.
Политика
На Украине рассказали о планах Турции выделить $50 млн на нужды ВСУ
Политика
Песков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Общество
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Культура
Режиссер Богомолов представил второй сезон «Содержанок»
Режиссеры Константин Богомолов и Дарья Жук представили продолжение своего сериала «Содержанки».
Космос
Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян
Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Футбол
Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»
Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».