Происшествия Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.

Общество Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».

Общество Россия сократила делегацию на Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса Представители «Ростеха» и ОАК подтвердили «Ведомостям», что решения о значительном сокращении участия в выставке в Сингапуре были приняты в связи со стремительным распространением коронавируса.

Политика Песков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.

Космос Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.