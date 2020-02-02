Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой. 31 января в отставку ушло правительство Чувашии.

с чего всё началось

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