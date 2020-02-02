Политика
РИА НовостиПесков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой. 31 января в отставку ушло правительство Чувашии.Вести.Ru05:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Происшествия
В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
Общество
В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья»
Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.
Футбол
Владелец «Фиорентины» заподозрил судей в заговоре против его команды
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал работу судей после матча 22-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:3).
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
Митинг за восстановление обрушившегося СКК проходит в Петербурге
Согласованная акция за восстановление спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проходит в Санкт-Петербурге.
Биатлон
Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Общество
Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава
Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Происшествия
Трое погибли в ДТП в Ульяновской области
Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
Футбол
Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»
«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев.
Общество
Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву
Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Авто
Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander
В движение кроссовер приводит двухлитровый 171-сильный мотор.
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Наука
«Умная» повязка изменит цвет при обнаружении бактериальной инфекции
Ученые из Академии наук Китая разработали "умную" повязку, которая меняет цвет при обнаружении у пациента бактериальной инфекции, определяет возбудителя и высвобождает необходимое лекарство.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Армия и оружие
В Сирии пострадали иностранные журналисты
Несколько журналистов пострадали в Сирии, освещая наступление Сирийской арабской армии (САА).
Политика
Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).