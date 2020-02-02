Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой. 31 января в отставку ушло правительство Чувашии.
Вести.Ru05:27

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Песков прокомментировал отставку главы Чувашии

PRO Город Чебоксары08:15

Пресс-секретарь президента РФ объяснил отставку Игнатьева

Правда ПФО07:12

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

РИА Новости06:11

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

ТАСС06:24

Песков объяснил отставку главы Чувашии «совсем некрасивыми событиями»

РБК06:01

Песков прокомментировал отставку главы Чувашии

ТК Звезда05:33

Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Вести.Ru05:27
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Митинг за восстановление обрушившегося СКК проходит в Петербурге

Согласованная акция за восстановление спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проходит в Санкт-Петербурге.
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Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

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Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава

Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Трое погибли в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
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Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев.
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Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:51
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
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Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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Авто

Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander

В движение кроссовер приводит двухлитровый 171-сильный мотор.
CarsWeek.ru вчера в 23:19
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В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
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Общество

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

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«Умная» повязка изменит цвет при обнаружении бактериальной инфекции

Ученые из Академии наук Китая разработали "умную" повязку, которая меняет цвет при обнаружении у пациента бактериальной инфекции, определяет возбудителя и высвобождает необходимое лекарство.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
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Мэр Новосибирска связал ЧП в кафе с «вопиющей безответственностью»

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В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции

В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей

По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Вечерний курьер 04:24
Армия и оружие

В Сирии пострадали иностранные журналисты

Несколько журналистов пострадали в Сирии, освещая наступление Сирийской арабской армии (САА).
Lenta.ru 09:05
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Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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