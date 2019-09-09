Политика
ВедомостиПесков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства».
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Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Происшествия
В Нижнем Тагиле прокурор запросил реальные сроки для полицейских, пытавших задержанного
В Нижнем Тагиле прокурор попросил приговорить к реальным срокам троих полицейских по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Медиазона 08:53
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика
Сегодня в Оренбурге подведут итоги выборов губернатора
1743.ru вчера в 21:09
Политика
В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Происшествия
В Чите в детском саду обрушился потолок
Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.
РИА Новости 09:13
Политика
Стала известна дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Кино
В Великобритании снимут сериал об Александре Литвиненко
Британская телевизионная корпорация ITV снимет сериал о жизни бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году в Лондоне.
Дождь 08:16
Политика
В Раде захотели сажать за переговоры с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.
Lenta.ru 08:29
Кино
Трейлер документального фильма о самом страшном клоуне появился в Сети
VSE42.RU вчера в 19:41
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Lenta.ru 09:14
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
RT на русском 08:35