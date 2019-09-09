Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства».

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Происшествия 20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.

Происшествия Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Происшествия В Нижнем Тагиле прокурор запросил реальные сроки для полицейских, пытавших задержанного В Нижнем Тагиле прокурор попросил приговорить к реальным срокам троих полицейских по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".

Происшествия В Чите в детском саду обрушился потолок Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.

Политика Стала известна дата визита Зеленского в США Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Кино В Великобритании снимут сериал об Александре Литвиненко Британская телевизионная корпорация ITV снимет сериал о жизни бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году в Лондоне.

Политика В Раде захотели сажать за переговоры с Россией Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.

Шоу-бизнес 41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Финансы Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.