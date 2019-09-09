Политика

ВедомостиВедомостиПесков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства».
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Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
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Стала известна дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
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В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева

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