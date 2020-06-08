Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.

Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта

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