Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
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Песков оценил внесение изменений на сайте по поправкам к Конституции

RT на русском06:26

Кремль объяснил сбоем отсутствие поправки об обнулении на сайте о голосовании

Коммерсантъ06:07

Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта

РИА Новости06:02

Кремль объяснил отсутствие данных об обнулении на сайте по поправкам

Московский Комсомолец06:06

Песков объяснил техническими накладками отсутствие поправки о президентском сроке на сайте

ТАСС05:51

Песков объяснил сбоем отсутствие поправки про «обнуление» на сайте о голосовании

Интерфакс05:46

Отсутствие на сайте поправки в Конституцию об «обнулении сроков» объяснили техническим сбоем

Интерфакс - Россия05:42
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия решила прекратить нефтяную войну с Россией

Ценовая война началась из-за того, что Саудовская Аравия и Россия не смогли прийти к компромиссу в рамках ОПЕК+.
Ореанда-Новости 04:53
6
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
216
Культура

В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
1
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
76
Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
2,6K
Общество

Абрамович купил картину Мунка «Крик»

Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
355
Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
139
Происшествия

На Сахалине медведь напал на человека

Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.
Сахалин.Инфо 06:24
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
20
Общество

Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
9
Общество

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары

Газета.Ru вчера в 08:58
39
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
2K
Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
6
Кино

Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов в своей версии фильма.
Piter.tv 05:44
Общество

Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.
REGNUM 05:36
46
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
921
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,5K
Общество

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины.
Piter.tv 03:41
202
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
31
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM 05 июня в 03:28
337
Происшествия

В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы

Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
REGNUM 05:17
4
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
38
Общество

Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы

Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.
Lenta.ru 04:19
16
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

РИА Новости 06:22
20
Общество

Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян

Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
Live24 04:53
37
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1K
Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств

Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт вчера в 17:59
51
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
13
Общество

Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка

Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb вчера в 18:31
227
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
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