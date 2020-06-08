Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. Об этом заявил 8 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

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