Политика
REGNUMПесков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. Об этом заявил 8 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить360
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Футбол
Уткин назвал лучшего футболиста в российской истории
Популярный блогер Василий Уткин выразил мнение по поводу того, какого игрока можно назвать лучшим в истории российского футбола.
Bookmaker-ratings.ru 07:43
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Космос
Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей
Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
Гаджеты
Представлен ПК-корпус SilverStone CS330
Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.
Megaobzor.com 05:41
Общество
Парикмахерские откроются в Москве с 9 июня
В Москве уже с 9 июня откроются парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
ТВ Центр 07:25
Общество
Собянин определил сроки открытия кафе и детских площадок в Москве
Заведения общепита в Москве заработают с 23 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, его обращение транслировал телеканал РБК.
РБК 07:29
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Происшествия
Четверо последователей ИГ в Дагестане получили тюремные сроки
Судом доказано, что Закарьяев Рамазан Яхьяевич, Татарханов Самат Ахмедович и Рамазанов Али Дагирович в октябре 2018 года присягнули на верность террористической организации «Исламское государство», находясь в горно-лесистой местности Буйнакского района Республики Дагестан.
Махачкалинские известия 06:42
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Футбол
Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА.
Metaratings вчера в 10:41
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Игры
К Beyond a Steel Sky выпустили сюжетный трейлер
Студия Revolution Software выпустила сюжетный трейлер своего будущего приключения Beyond a Steel Sky, он опубликован на YouTube-канале IGN.
Игромания.ру 06:17
Общество
У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус
Коммерсантъ 07:09
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 млн долларов
ФАН вчера в 16:16
Общество
Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
Автоспорт
«Обидно за Формулу 1 и болельщиков». Бинотто и Хорнер раскритиковали Mercedes
Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто сожалеет, что Mercedes выступила против квалификационных гонок в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:05
Путешествия
Туристическую отрасль для поездок по России запустят с 1 июля
Планируется, что путешествовать по России можно будет с 1 июля. Главы регионов должны до 15 июня подготовить планы открытия туротрасли.
Областная газета 05:08
Происшествия
В Татарии юноша зарезал родителей и пытался покончить с собой
Сабинский район, 8 июня 2020, 09:58 — REGNUM В Татарии 18-летний молодой человек зарезал своих родителей и пытался покончить с собой, сообщает Татар-информ со ссылкой на республиканское управление МВД.
REGNUM 02:58
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 06 июня в 02:52