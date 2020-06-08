Политика
REGNUMПесков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. Об этом заявил 8 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться в двух водоемах Свердловской области
Коммерсантъ Екатеринбург 05:06
Общество
Мишустин сообщил, когда можно подать заявления в вузы
Как напомнил Мишустин, в этом году все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов, а сдать ЕГЭ смогут выпускники, которые хотят поступать в вузы.
News.ru 06:43
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Политика
В Армении сменили руководство силовых ведомств
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил руководство нескольких силовых ведомств страны.
Lenta.ru 08:23
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице
Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
Происшествия
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье: в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина, упираясь ногами в звезду в центре чаши.
РИА Новости 08:36
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Игры
Стало известно, как будет называться новая RPG по «Гарри Поттеру»
Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» выйдет под названием Hogwarts: A Dark Legacy.
Нева Спорт 08:50
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 9 июня до 68,31 рубля
Банк России установил на 9 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,3123 рубля, что на 32 копеек ниже предыдущего показателя.
ТАСС 07:18
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Авто
Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200
Отмечается, что фотографии нового Toyota Land Cruiser 200 были сделаны в одном из японских портов.
Тарантас Ньюс 08:13
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06 июня в 09:53
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ 05:05
Шоу-бизнес
Каскадёр Киану Ривза подтвердил сведения о качествах актёра
Каскадер Киану Ривза Джереми Фрай сообщил, что все общеизвестные сведения о положительных качествах актера – правда, передаёт Cinema Blend.
Московский Комсомолец 00:50
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Здоровье
Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
Политика
Спецслужбы Чехии поверили доносу российского дипломата — МИД Чехии
Причиной высылки двух российских дипломатов стала вымышленная информация, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек, 7 июня передает чешское издание «ДеникН».
ИА Красная Весна 07:28