Политика

Вести.RuВести.RuПесков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме. В Кремле пояснили, что Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, сообщает ТАСС.
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Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме в четверг.
ТАСС11:26

Подробнее о событии

В Кремле ответили, почему не состоялась встреча Путина и Зеленского

URA.Ru11:52

Песков объяснил причину несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле

Газета.Ru12:38

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

RT на русском12:23

Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

РБК12:14

Песков объяснил отсутствие встречи Путина и Зеленского в Израиле

Известия13:06

Путин и Зеленский не встречались в Иерусалиме

Московский Комсомолец11:36

Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

ТАСС12:05
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