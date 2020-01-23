Политика
Вести.RuПесков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме. В Кремле пояснили, что Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме в четверг.ТАСС11:26
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Младшая дочь популярной российской телеведущей Екатерины Стриженовой Александра закрыла сессию в МГУ имени Ломоносова на одни пятерки.
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Наука
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