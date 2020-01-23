В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме в четверг.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме. В Кремле пояснили, что Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, сообщает ТАСС.

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

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