Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС. Путин смог только поприветствовать коллег, участвовавших в памятном мероприятии: времени на переговоры не было.

Происшествия Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Политика Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

Хоккей ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).

Интернет Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда.

Общество Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Экономика ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте» ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Общество В Китае из-за коронавируса закрыли второй город Вслед за городом Ухань, где располагается эпицентр вспышки короновируса нового типа, власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган в провинции Хубэй, население которого составляет около восьми миллионов человек.

Биатлон Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".