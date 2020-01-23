Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС. Путин смог только поприветствовать коллег, участвовавших в памятном мероприятии: времени на переговоры не было.
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с чего всё началось

Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС11:26

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Песков объяснил отсутствие встречи Путина и Зеленского в Израиле

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Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

ТАСС12:05
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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