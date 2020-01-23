Политика
Российская газетаПесков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС. Путин смог только поприветствовать коллег, участвовавших в памятном мероприятии: времени на переговоры не было.
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с чего всё началось
Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС11:26
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Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»
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Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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В Дагестане задержаны члены экстремистской организации
В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).
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Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
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Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд
ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).
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Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие.
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США призвали КНР к переговорам с РФ по ядерным вооружениям
Вашингтон считает, что в ближайшие 10 лет Китай увеличит в два раза свои ядерные запасы. Пришло время начать «трехстороннюю дискуссию».
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Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
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Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Шоу-бизнес
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
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ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определила правила предустановки российских приложений на гаджеты: смартфоны, компьютеры и Smart TV.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Экономика
ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте»
ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Общество
В Китае из-за коронавируса закрыли второй город
Вслед за городом Ухань, где располагается эпицентр вспышки короновируса нового типа, власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган в провинции Хубэй, население которого составляет около восьми миллионов человек.
Биатлон
Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца
Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.