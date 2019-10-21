с чего всё началось

Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее.

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. В состав совета включен журналист Кирилл Вышинский.

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

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