Политика
Газета.RuПутин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. В состав совета включен журналист Кирилл Вышинский.
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Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее.
— Екатерина Шульман, российский политологМосковский Комсомолец вчера в 19:41
с чего всё началось
«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев <...> назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», – об этом 21 октября сообщается на сайте совета.Фонтанка.Рувчера в 14:29
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Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк пришла на кладбище
Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 15:55
Общество
Император Японии официально объявил о вступлении на престол
Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Политика
Трамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Российская газета 03:06
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции
Известия вчера в 21:13
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота
Lenta.ru вчера в 13:42
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Общество
В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов
Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 05:24
ЖКХ
В Челябинске несколько домов остались без отопления
Polit74.ru 03:36
Происшествия
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Вечерняя Москва 05:38