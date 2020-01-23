Политика
Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАССвчера в 11:26
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса
Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов
Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Политика
Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил
В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Происшествия
Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.
Политика
Израильтянка Иссахар не стала просить Путина о ее помиловании
Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле.
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Общество
Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции
Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела матч на тай-брейк
Общество
ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале
Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
ФСБ обнаружила источник сообщений о «минировании»
В конце ноября по Петербургу впервые прокатилась волна эвакуаций, вызванных ложными сообщениями о минировании.