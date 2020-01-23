Политика

Москва 24Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 11:26

Подробнее о событии

В Кремле ответили, почему не состоялась встреча Путина и Зеленского

URA.Ruвчера в 11:52

Песков объяснил причину несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле

Газета.Ruвчера в 12:38

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

RT на русскомвчера в 12:23

Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

РБКвчера в 12:14

Песков объяснил отсутствие встречи Путина и Зеленского в Израиле

Известиявчера в 13:06

Путин и Зеленский не встречались в Иерусалиме

Московский Комсомолецвчера в 11:36

Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

ТАССвчера в 12:05
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Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Общество

Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса

Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
РИА ОмскИнформ вчера в 21:58
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
Гаджеты

Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов

Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Shraibikus News вчера в 15:25
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Газета.Ru 00:44
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 21:25
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Южный Федеральный вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Происшествия

В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 00:47
Политика

Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил

В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Московский Комсомолец вчера в 01:38
Происшествия

Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.
РБК 00:48
Политика

Израильтянка Иссахар не стала просить Путина о ее помиловании

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле.
Газета.Ru вчера в 13:15
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество

Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
News.ru вчера в 02:25
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Спорт

Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела матч на тай-брейк

ГЛАС.RU вчера в 06:14
Общество

ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 13:59
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru вчера в 04:42
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Общество

Самым популярным в России фруктом стал банан

REGNUM 00:38
Общество

Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
РБК вчера в 22:26
Происшествия

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество

ФСБ обнаружила источник сообщений о «минировании»

В конце ноября по Петербургу впервые прокатилась волна эвакуаций, вызванных ложными сообщениями о минировании.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:14
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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