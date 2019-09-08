Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Песков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье

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