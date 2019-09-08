Политика
Life.ruПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Газета.Ru 17:01
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 13:19
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс 16:20
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Футбол
Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании
Защитник "Реала" Серхио Рамос проводит 167-й матч за сборную Испании .
Sport.ru 16:30
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Космос
Телескоп Hubble запечатлел уникальную туманность
Недавно космический телескоп Hubble запечатлел планетарную туманность NGC 5307 примерно в 10 тысячах световых лет от нашей планеты.
Rusargument 16:48
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Общество
В Москве закрылись избирательные участки
RT на русском 13:07
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Голландская сторона утверждает, что Цемах выступает ценным свидетелем по делу о сбитом малайзийском "Боинге", поскольку мог быть причастен к сокрытию следов преступления, в частности ему может быть известна судьба установки "Бук", из которой стреляли по самолету.
Ruposters.ru 04:34
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ 16:46
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Экс-солист «Корней» Павел Артемьев рассказал о проблемах в шоу-бизнесе
Павел Артемьев рассказал журналистам о проблемах в шоу-бизнесе.
OAnews 04:24
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Футбол
Кикнадзе: «В „Локомотив“ мог перейти один из лучших нападающих мира»
Гипотетически могли даже «бомбу» сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.
Bookmaker-ratings.ru 18:04
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48