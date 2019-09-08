Политика

Life.ruLife.ruПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

РИА Новости08:24

Ручное управление: Песков объяснил, почему Путин лично занимается Тулуном

Вести.Ru07:00

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Коммерсантъ09:08

Песков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Тулуне

Московский Комсомолец08:39

Песков объяснил использование Путиным «ручного управления»

Lenta.ru09:00
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

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Неизвестные избили сотрудников московского магазина

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Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

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Происшествия

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Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

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На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

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Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
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Экс-солист «Корней» Павел Артемьев рассказал о проблемах в шоу-бизнесе

Павел Артемьев рассказал журналистам о проблемах в шоу-бизнесе.
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Политика Сегодня 15:55
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Инвалида-колясочника сбили в Москве

В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
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На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
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Кикнадзе: «В „Локомотив“ мог перейти один из лучших нападающих мира»

Гипотетически могли даже «бомбу» сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.
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Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
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