Политика
Life.ruПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Политика
Луценко объяснил, почему Украина не выдала Цемаха Нидерландам
Выдать Нидерландам похищенного СБУ ополченца Владимира Цемаха, который считается «ключевым» свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года, Украине не позволяет Конституция.
ФАН 09:03
Автоспорт
Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.
F1news.ru 11:58
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Спорт день за днем 12:13
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Происшествия
В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп
В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.
Газета.Ru 10:46
Общество
Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия
Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Шоу-бизнес
Собчак впервые прокомментировала слухи о беременности от Богомолова
В сети уже давно муссируются слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак беременна от режиссера Константина Богомолова, с которым они планируют свадьбу 13 сентября.
Пятый канал 12:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Футбол
Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном
Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.
Sports.ru 12:18
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32