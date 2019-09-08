Политика

Life.ruLife.ruПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

РИА Новости08:24

Ручное управление: Песков объяснил, почему Путин лично занимается Тулуном

Вести.Ru07:00

Путин в Приангарье и несостоявшийся мэр Тулуна – в итогах недели

ИрСитивчера в 23:45

Песков назвал незаменимым ручное управление, которое Путин использует в сложных ситуациях

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Песков объяснил, почему Путин лично решает ситуацию с паводком в Иркутской области

Коммерсантъ09:08

Песков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Тулуне

Московский Комсомолец08:39

Песков объяснил использование Путиным «ручного управления»

Lenta.ru09:00
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Политика

Луценко объяснил, почему Украина не выдала Цемаха Нидерландам

Выдать Нидерландам похищенного СБУ ополченца Владимира Цемаха, который считается «ключевым» свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года, Украине не позволяет Конституция.
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Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы

Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.
F1news.ru 11:58
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Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
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Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие

Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха

Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика

Трамп отменил переговоры с талибами после теракта в Кабуле

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Политика

В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Коммерсантъ 12:26
Политика

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму завершилось

Москва 24 13:16
Фигурное катание

Медведева упала на произвольной программе

Спорт день за днем 12:13
Армия и оружие

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

Чемпионат 13:17
Происшествия

В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп

В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.
Газета.Ru 10:46
Общество

Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Шоу-бизнес

Бросивший беременную Викторию Тарасову бизнесмен потерял дочь

Bimru.ru 09:05
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия

Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Шоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала слухи о беременности от Богомолова

В сети уже давно муссируются слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак беременна от режиссера Константина Богомолова, с которым они планируют свадьбу 13 сентября.
Пятый канал 12:51
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

РБК 11:21
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Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

РИА Новости 12:30
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.
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Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Коммерсантъ 12:38
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Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео

Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
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Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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