Политика
Московский КомсомолецПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Тулуне
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин лично руководит работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, особенно в Тулуне, из-за режима ЧС.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Авто
Новый пикап Tesla могут показать в ноябре
Глава компании Tesla Илон Маск совсем недавно анонсировал, что цена нового электрического пикапа окажется меньше 50 тысяч долларов.
Rusargument 11:24
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму
Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Ведомости 16:04
Кино
Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию
Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
Мир фантастики 04:54
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Единоборства
Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.
Аргументы и Факты 15:09
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Армия и оружие
Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Политика
Санкт-Петербург показал наименьший результат по данным экзит-поллов
Северная столица показала наименьший результат, выбрать губернатора пришли 23,3%. Самовыдвиженец Александр Беглов, по данным ВЦИОМ, набрал 56% голосов.
АБН 15:52
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Футбол
ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
Donday.ru 13:37
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращений о выдаче Цемаха
Как ранее сообщал News.ru, СМИ Нидерландов распространили информацию о просьбе властей страны к России передать Цемаха для участия в следствии по делу рейса MH17.
News.ru 06:29
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59