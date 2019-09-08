Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Тулуне

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин лично руководит работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, особенно в Тулуне, из-за режима ЧС.
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