Политика

Москва 24Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС11:26

Подробнее о событии

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

Российская газета13:40

Песков объяснил отсутствие встречи Путина и Зеленского в Израиле

Известия13:06

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

RT на русском12:23

Песков объяснил причину несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле

Газета.Ru12:38

Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

РБК12:14

В Кремле ответили, почему не состоялась встреча Путина и Зеленского

URA.Ru11:52

Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

ТАСС12:05
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Хоккей

Квартальнов: Галиев сам попросил исполнить буллит в игре с «Салаватом»

Хоккеист "Ак Барса" Станислав Галиев сам вызвался исполнить решающий буллит в матче чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", когда у его команды не было права на ошибку, заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
РИА Новости 15:07
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Наука

Разработан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами

ToDay News Ufa вчера в 13:40
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС 16:04
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

В Китае число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло до 617 человек.
Газета.Ru 03:16
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Происшествия

Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

Вести.Ru вчера в 07:47
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости 18:19
Технологии

ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны

ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Дни24 02:04
Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
ИА Новороссия 03:13
Общество

Взыскать долги по ЖКХ смогут коллекторы

В законопроект включена отдельная статья, относительно взыскания просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Neva.Today вчера в 05:33
Политика

США расширили санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
РИА Новости 14:04
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия

Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство

«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
RT на русском 08:22
Экономика

Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

Акции некоторых российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
БИЗНЕС Online 03:41
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online 15:33
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Происшествия

В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом

Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.
RT на русском вчера в 23:19
Политика

Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте

В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.
Вести.Ru 17:34
Авто

В 2019 году российский рынок электромобилей вырос в 2,5 раза

ГЛАС.RU 12:08
Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Политика

ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Газета.Ru 15:46
Происшествия

В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки

Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Коммерсантъ 07:55
Кино

Джордж Мартин рассказал об альтернативной концовке «Игры престолов»

Культуромания 11:49
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru 08:24
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Футбол

Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
Чемпионат 12:56
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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