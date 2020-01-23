Политика

Москва 24Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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