Политика
Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС11:26
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Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.