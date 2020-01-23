Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

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