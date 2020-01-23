Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС. Путин смог только поприветствовать коллег, участвовавших в памятном мероприятии: времени на переговоры не было.
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с чего всё началось

Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС11:26

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Песков объяснил отсутствие встречи Путина и Зеленского в Израиле

Известия13:06

Путин и Зеленский не встречались в Иерусалиме

Московский Комсомолец11:36

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

RT на русском12:23

Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

РБК12:14

В Кремле ответили, почему не состоялась встреча Путина и Зеленского

URA.Ru11:52

Песков объяснил причину несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле

Газета.Ru12:38

Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

ТАСС12:05
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Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
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Авторы Observer тизерят продолжение киберпанк-хоррора

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Путин не стал пожимать руку Пенсу

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Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
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ЕС приостановил импорт мяса птицы с Украины

«По оперативным сообщениям, которые поступили сегодня вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы», — говорится в сообщении.
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Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
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СКА забросил семь шайб «Барысу»

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Медведев не испытал проблем во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро во втором круге Australian Open.
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Политика

США расширили список санкций против Ирана

Министерство финансов США дополнило список санкций против Ирана.
РБК 13:36
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости 11:20
Политика

Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Свободная Пресса вчера в 09:08
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В Москве второклассницы попали в больницу из-за съеденного снега

Две младшеклассницы в Москве на прогулке наелись снега, который перед этим посыпали пищевой приправой, девочкам вызвали скорую, но их здоровью ничего не угрожает.
РИА Новости 15:21
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ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

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Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru 13:53
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 21 января в 21:16
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

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Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»

Газета.Ru 15:10
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Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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В Tinder появится тревожная кнопка

Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
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Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его

Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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