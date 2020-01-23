Политика
Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАССвчера в 11:26
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Политика
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
Политика
Президент назначил Козака замглавой администрации президента
Бывшего вице-премьера Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя администрации президента.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
Распался крупнейший прокатчик фильмов в России
Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR) — совместное предприятие Buena Vista International, Inc. (BVI), «дочки» Walt Disney Studios, и Sony Pictures Releasing International прекращает существование после 13 лет работы.
Общество
В Благовещенске скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Кино
«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
Кино
Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби заморозили из-за слабого сценария
Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби из вселенной «Звёздных войн» были временно заморожены. Об этом 24 января сообщил «Мир Фантастики».
Игры
Польский издатель Cyberpunk 2077 может закрыться из‑за переноса игры
По информации GRYOnline, компания CDP, издатель Cyberpunk 2077 в Польше, может закрыться из-за изменения даты релиза игры.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»
Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Происшествия
На Алтае экс-судья получил семь лет за передачу взятки
В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки судье за вынесение им решения в пользу коммерческой организации.
Шоу-бизнес
Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.