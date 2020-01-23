Политика

Москва 24Москва 24Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 11:26

Подробнее о событии

Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

РБКвчера в 12:14

Песков объяснил причину несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле

Газета.Ruвчера в 12:38

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

RT на русскомвчера в 12:23

Песков объяснил отсутствие встречи Путина и Зеленского в Израиле

Известиявчера в 13:06

В Кремле ответили, почему не состоялась встреча Путина и Зеленского

URA.Ruвчера в 11:52

Путин и Зеленский не встречались в Иерусалиме

Московский Комсомолецвчера в 11:36

Песков: у Путина не было возможности детально переговорить в Израиле с главами государств

ТАССвчера в 12:05
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Политика

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
РИА Новости вчера в 11:50
Политика

Президент назначил Козака замглавой администрации президента

Бывшего вице-премьера Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя администрации президента.
Общественное телевидение России 02:08
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ вчера в 04:02
Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
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Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда 22 января в 12:51
Спорт

WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
BFM.ru вчера в 06:07
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
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Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Общество

Распался крупнейший прокатчик фильмов в России

Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR) — совместное предприятие Buena Vista International, Inc. (BVI), «дочки» Walt Disney Studios, и Sony Pictures Releasing International прекращает существование после 13 лет работы.
Компания 01:26
Общество

В Благовещенске скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов.
Российская газета 01:50
Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Кино

«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века

Евразия Daily 20 января в 20:11
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Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Кино

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби заморозили из-за слабого сценария

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби из вселенной «Звёздных войн» были временно заморожены. Об этом 24 января сообщил «Мир Фантастики».
REGNUM 02:18
Игры

Польский издатель Cyberpunk 2077 может закрыться из‑за переноса игры

По информации GRYOnline, компания CDP, издатель Cyberpunk 2077 в Польше, может закрыться из-за изменения даты релиза игры.
Cyber.sports.ru 01:20
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»

Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Дни24 вчера в 10:42
Происшествия

На Алтае экс-судья получил семь лет за передачу взятки

В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки судье за вынесение им решения в пользу коммерческой организации.
Российская газета 01:45
Шоу-бизнес

Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына

Взгляд.ру 00:58
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 22 января в 22:48
Общество

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Известия 00:52
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru вчера в 08:05
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Серена Уильямс выбыла с Australian Open, проиграв Ван Цян

REGNUM 00:38
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
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Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

РБК 00:48
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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