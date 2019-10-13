Политика

RT на русскомRT на русскомПесков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
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Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

РБК08:23

Песков рассказал, почему Путин всегда выбирает места для отдыха в России

ТАСС08:13

Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Вести.Ru06:47

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

RT на русском07:49

Песков объяснил, почему Путин всегда отдыхает в России

Московский Комсомолец07:36

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

РИА Новости07:18

Песков рассказал о предпочтениях Путина на отдыхе

Известия07:52
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Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

RT на русском 05:38
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Общество

Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
Армия и оружие

Путин назвал попытки нивелировать ядерный потенциал РФ бесполезными

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нивелировать ядерный потенциал РФ в непосредственной близости от ее границ обречены на неудачу.
Sputnik Литва 07:55
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Общество

Туристы назвали самые скучные города Европы

Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Политика

Переговоры Украины с МВФ сорвались из-за Коломойского

Судебное разбирательство украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о контроле над «Приватбанком» заморозили переговоры Украины с МВФ, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Взгляд.ру 07:28
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Политика

В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
РБК вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой

Певица скончалась в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. Долгая судебная тяжба о разделе наследства Юлии Началовой, наконец, завершилась.
Радио Комсомольская правда 06:03
Авто

В Сети показали уникальную дизельную «Ниву»

Внешне дизельная «Нива» тоже выглядела по-европейски.
Автоновости дня 03:32
Автоспорт

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Говорит Москва 02:54
Авто

Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Спорт

Четырехкратного олимпийского чемпиона Крамера сбила машина

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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова ввязался в потасовку во время турнира PFL 7

Спорт-Экспресс вчера в 14:54
Армия и оружие

WP: Турция могла намеренно обстрелять в Сирии американских военных

Радио Sputnik 03:36
Шоу-бизнес

Нюша решила избавиться от родинки над губой

Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Происшествия

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины

RT на русском 02:56
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru вчера в 10:06
Киберспорт

В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru вчера в 04:26
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Технологии

Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
ТАСС 06:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков осыпал Татьяну Навку комплиментами во время интервью

Дни24 04:30
Космос

НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости 10 октября в 22:48
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
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Энергетика

Эксперт рассказал, как «Газпром» компенсировал потери из-за Opal

Все, что российский "Газпром" потерял после того, как был ограничен объем прокачки газа по трубопроводу Opal, он восполнили благодаря дополнительной прокачке через другие газопроводы и подземные газохранилища, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в интервью Sputnik Литва.
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Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
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