Политика
RT на русскомПесков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
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Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Армия и оружие
Путин назвал попытки нивелировать ядерный потенциал РФ бесполезными
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нивелировать ядерный потенциал РФ в непосредственной близости от ее границ обречены на неудачу.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
Политика
Переговоры Украины с МВФ сорвались из-за Коломойского
Судебное разбирательство украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о контроле над «Приватбанком» заморозили переговоры Украины с МВФ, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Политика
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
Шоу-бизнес
Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой
Певица скончалась в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. Долгая судебная тяжба о разделе наследства Юлии Началовой, наконец, завершилась.
Авто
В Сети показали уникальную дизельную «Ниву»
Внешне дизельная «Нива» тоже выглядела по-европейски.
Автоспорт
Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова ввязался в потасовку во время турнира PFL 7
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Киберспорт
В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged
В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Технологии
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
Энергетика
Эксперт рассказал, как «Газпром» компенсировал потери из-за Opal
Все, что российский "Газпром" потерял после того, как был ограничен объем прокачки газа по трубопроводу Opal, он восполнили благодаря дополнительной прокачке через другие газопроводы и подземные газохранилища, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в интервью Sputnik Литва.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.