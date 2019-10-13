Политика

Газета.RuГазета.RuПесков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

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В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
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В Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея

Установлено, что мигранта ударили ножом в ходе потасовки в кафе «Гызыл Гая» на Ладожской улице в городе Кировске.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

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