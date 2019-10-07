Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В соответствии с указом
 № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
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