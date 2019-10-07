с чего всё началось

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты

Футбол «Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн Испанская «Барселона» должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн, в списке сделок значится и футболист «Зенита» Малком, сообщает AS.

Общество Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas "Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении На сайте издания Style.news.am появились фотографии и видео из Армении, на которых сестры Кардашьян вместе со своими детьми направляются в часовню Святого Вардана Мамиконяна.

Гаджеты Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Общество Жителям Бурятии предлагают работу с зарплатой в 140 тысяч рублей Размер предлагаемых зарплат колеблется от 54 до 140 тысяч рублей. Самое большое жалованье готовы платить лётчику-испытателю.

Экономика Член Совфеда объяснил, почему Магадан стал городом РФ с одной из самых высоких зарплат Член Совета Федерации РФ, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков рассказал в интервью iReactor, почему Магадан оказался среди городов с самым высоким уровнем зарплат.

Армия и оружие Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.

Спорт Состоялось выездное совещание по XXI «Играм Манчаары» 4 октября, в районном центре Горного улуса, в селе Бердигестях, состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке и проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Шоу-бизнес Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.

Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Политика Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.

Происшествия Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.