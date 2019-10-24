Экономика
RT на русскомПесков объяснил пользу от списания долгов африканским странам
Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Происшествия
Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья
RT на русском 08:12
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ вчера в 23:01
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Здоровье
Российские врачи удалили женщине опухоль, проросшую из черепа в шею
Врачи из Кемеровской областной клинической больницы провели сложную операцию, удалив 72-летней женщине опухоль, которая проросла из черепа в шею.
РЕН ТВ 06:45
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Происшествия
Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой
Бывшего председателя арбитражного суда в Иркутской области Виктора Юдина срочно госпитализировали с огнестрельным ранением в область головы.
РЕН ТВ 07:01
Общество
В Якутии добыли самый крупный за последние годы алмаз в 230 каратов
Российская газета 06:59
Авто
Появилась информация о старте продаж нового Haval F7x
Портал «Китайские автомобили» сообщил о дате старта продаж нового автомобиля Haval F7x.
CarsWeek.ru 23 октября в 03:39
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает ToDay News Ufa, родственники артистки в Instagram опубликовали фотографии, на которых Анастасия Заворотнюк запечатлена с детьми, заболевшими тяжелым недугом.
Уфимские Заметки 06:52
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Политика
Россия учтет активизацию присутствия НАТО в Норвегии
Россия учтет в своем военном планировании активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
РИА Новости 06:53
Политика
Послы 27 стран ЕС готовы отложить Brexit
Накануне британский премьер Борис Джонсон выразил уверенность в том, что ЕС перенесёт Brexit с 31 октября на более поздний срок.
Говорит Москва 07:15
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
РИА Новости 08:23
Политика
Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru вчера в 10:06
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска подал в отставку
Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, задержанный за взятку, подал в оставку.
РБК Ростов-на-Дону 04:08
Наука
5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю
После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.
Популярная механика 07:22
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Политика
Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ
По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.
Вести.Ru 08:20