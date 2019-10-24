Экономика

RT на русскомRT на русскомПесков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

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