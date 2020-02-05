Политика
Российская газетаПесков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в больнице Читы
Заразившийся в России гражданин Китая рассказал о своем состоянии, как его лечат в больнице Читы и об отношении к нему россиян.
Энергетика
Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Происшествия
Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком
Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Политика
В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений
В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги
На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Политика
Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»
Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Общество
Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил о росте потенциала российского флота
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Армия и оружие
Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Истребитель четвертого поколения Су-35 оказался более успешным, чем изначально предполагали российские военные, и пока затмевает перспективный истребитель пятого поколения Су-57.
Игры
Авторы сиквела Pathfinder: Kingmaker собирают деньги на Kickstarter
Политика
На первичных выборах Демпартии в штате Айова лидирует Буттиджич
На предварительных первичных выборах Демократической партии в американском штате Айова по-прежнему лидирует бывший мэр города Саут-Бенд – Пит Буттиджич.
Музыка
Линдеманн в образе маньяка снял новый клип в Петербурге
Солист «Раммштайн» Тилль Линдеманн снял новый клип в петербургском квесте.
Общество
Авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай
В среду, 5 февраля, стало известно о том, что авиакомпании России получат компенсации за ограничения рейсов в КНР.
Кино
Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Общество