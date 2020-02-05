Политика
Российская газетаПесков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Футбол
Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу над «Норшелланном»
Футболисты ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» на учебно-тренировочном сборе в испанском в Кампоаморе.
Футбол
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» регистрировать новых игроков из-за за нарушений при расторжении контракта с полузащитником Рамилем Шейдаевым и долга перед ним.
Политика
Спецпредставитель Макрона назвал неверной идею об изоляции России
Санкции против России не помешали росту её экономики, идея об изоляции России неверна.
Кино
Вин Дизель работает над «женским» спин-оффом «Форсажа»
Еще в 2018 году было объявлено, что Universal Pictures планирует выпустить «женский» спин-офф «Форсажа», которым будет руководить сам Вин Дизель.
Происшествия
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Единоборства
Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой
Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»
Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Игры
Глава Xbox: теперь нашими основными соперниками стали Amazon и Google
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил The Verge, что из-за грядущей войны облачных сервисов основными конкурентами Xbox стали Google и Amazon.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Футбол
Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени
Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Игры
Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
Происшествия
Уфимец до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Следователи возбудили два уголовных дело: против 33-летнего мужчины – сейчас он находится под домашним арестом, и против 54-летнего педофила.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.