Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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Кремль объяснил связанные с Госсоветом поправки к Конституции

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Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

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