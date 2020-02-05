Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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