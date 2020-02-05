Политика
Российская газетаПесков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Футбол
Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Происшествия
СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава
17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Космос
В формировании Sh 2-170 выявили свыше 70 переменных звeзд
Во время исследования звездного формирования Sh 2-170 астрономы выявили свыше 70 переменных.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Компания Blizzard прокомментировала ситуацию с неудачным запуском игры Warcraft III: Reforged, которая вызвала массу недовольства среди геймеров.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в больнице Читы
Заразившийся в России гражданин Китая рассказал о своем состоянии, как его лечат в больнице Читы и об отношении к нему россиян.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.
Наука
В ролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Специалист NASA создал видео, на котором продемонстрировал, как будет выглядеть наша планета, когда на ней полностью высохнут все океаны.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Авто
Новый Volkswagen Polo скопирует Skoda Rapid
Разработанный специально для России Volkswagen Polo следующего поколения будет представлен в нынешнем году.
Общество
Онищенко высмеял планы по депортации больных иностранцев
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посмеялся над идеей депортировать иностранцев с коронавирусом: по его словам, пока будет решаться вопрос о высылке, люди уже успеют переболеть и выздороветь.
Футбол