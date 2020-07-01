с чего всё началось

Песков добавил, что с пренебрежением мерами безопасности со стороны Путина это не связано. Как передавало ИА REGNUM, 1 июля глава РФ Владимир Путин на избирательном участке в здании Российской академии наук проголосовал по поправкам к Конституции России.

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

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