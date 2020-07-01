Политика

REGNUMREGNUMПесков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Песков добавил, что с пренебрежением мерами безопасности со стороны Путина это не связано. Как передавало ИА REGNUM, 1 июля глава РФ Владимир Путин на избирательном участке в здании Российской академии наук проголосовал по поправкам к Конституции России.
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с чего всё началось

В Кремле объяснили, почему Путин пришел голосовать без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке».
Подъём06:03

Подробнее о событии

Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски

Комсомольская правда07:41

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

Lenta.ru06:21

Кремль объяснил причину голосования Путина без маски

Московский Комсомолец06:48

Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток

РБК06:29

Песков объяснил отсутствие маски у Путина на голосовании

Национальная служба новостей06:54

В Кремле объяснили, почему Путин пришел голосовать без маски

Подъём06:03

В Кремле объяснили, почему Путин пришёл на голосование без маски

News.ru06:02
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Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
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Общество

Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов

Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
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Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru 13:51
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Здоровье

«Кроличья Эбола». Новый смертельный вирус убил тысячи животных в США

По США распространяется новый смертельный вирус геморрагической болезни кроликов, который получил название RHDV2.
Общественная служба новостей 14:14
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
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Политика

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
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Политика

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
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Общество

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
1,6K
Наука

Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием

У пациентов с коронавирусной инфекцией обнаружено в девять раз больше микротромбов, чем у больных обычным гриппом людей.
ToDay News Ufa 14:02
2
Политика

Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам

Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 14:15
Футбол

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:39
Футбол

Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
RT на русском 14:34
Футбол

«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 15:39
Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
1,1K
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
866
Общество

ЦИК обнародовал первые данные голосования по Конституции в Москве

После обработки 0,03% протоколов УИК в столице поправки в Конституцию поддержали 90,98% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК России.
РИАМО 13:56
Общество

Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря

Срок маркировки табачной продукции, которая не была продана до 1 июля 2020 года, продлен до 1 декабря этого года.
Российская газета 14:28
161
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
515
Наука

Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде

Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).
Naked Science 10:49
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Футбол

«О еврокубках пока не думаем. У нас же белочки по стадиону не бегают». Глушаков — о победе над «Арсеналом» и перспективах «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал гостевую победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.
Спорт-Экспресс 13:37
Общество

Новый налог для дачников введен в России

Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
Evo-rus.com 07:55
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Армия и оружие

В Европе скачок радиации связали с Россией

Сильный скачок радиационного фона, установленный специалистами в северной части Европы, связали с вероятными последствиями испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник».
Evo-rus.com 13:33
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать.
iReactor 09:38
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
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