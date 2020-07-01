Политика

REGNUMREGNUMПесков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Песков добавил, что с пренебрежением мерами безопасности со стороны Путина это не связано. Как передавало ИА REGNUM, 1 июля глава РФ Владимир Путин на избирательном участке в здании Российской академии наук проголосовал по поправкам к Конституции России.
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с чего всё началось

В Кремле объяснили, почему Путин пришел голосовать без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке».
Подъём06:03

Подробнее о событии

Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски

Комсомольская правда07:41

Песков объяснил отсутствие маски у Путина на голосовании

Национальная служба новостей06:54

В Кремле объяснили, почему Путин пришел голосовать без маски

Подъём06:03

Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток

РБК06:29

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

Lenta.ru06:21

Кремль объяснил причину голосования Путина без маски

Московский Комсомолец06:48

В Кремле объяснили, почему Путин пришёл на голосование без маски

News.ru06:02
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Политика

Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
4
Происшествия

Пропавшую в Пермском крае 11-летнюю девочку нашли живой

Известия 00:39
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Футбол

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:39
Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
29
Космос

NASA объявило конкурс на создание лунного туалета

В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
17
Общество

На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
6,3K
Космос

На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

Коммерсантъ 28 июня в 22:38
1
Армия и оружие

Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека

Российские роботизированные танки учатся понимать приказы, которые отдает человек.
Военное обозрение 09:43
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Шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона совершила каминг-аут

Пэрис Джексон приняла участие в съемках сериала Unfiltered, в котором она рассказала о личной жизни.
CT news 08:13
Происшествия

Комиссия СПЧ призвала наказать полицейского, сломавшего руку Френкелю

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и Следственный комитет взять под особый контроль расследование инцидента на УИК №2191, где полицейский сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, заявление опубликовано на сайте СПЧ.
ЗакC.Ру 11:19
Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
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Политика

Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля

В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
1,3K
Здоровье

ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
Автоспорт

«Макларен» представил ливрею с большой радугой

Чемпионат 08:41
Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
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Общество

Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.
RT на русском 13:07
Происшествия

Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию

Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением.
Lenta.ru 09:39
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Футбол

Ростов — Краснодар 0:1 (1-й тайм)

Матч 25-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар» пройдет в Ростове и начнется в 20:00 по московскому времени.
ODDS.ru 03:41
2
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Здоровье

Казахстан обсуждает с Россией закупку «Фавипиравира»

Казахстан ведет переговоры с российской стороной о закупке препарата "Фавипиравир", который применятся для лечения инфицированных коронавирусом.
ТАСС 03:54
Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
1,4K
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
2
Армия и оружие

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
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Общество

В трех районах Башкирии явка избирателей превысила 90%

РБК Уфа 07:50
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
48
Общество

Андрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
334
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
5
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
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