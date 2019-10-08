Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин подписал указ
, согласно которому с 1 октября 2019 года увеличивается размер зарплаты президента и премьер-министра на 4,3%. На тот же уровень увеличены размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
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