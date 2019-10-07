Политика
РБКПесков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
«Да, плановая индексация», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2019 года увеличивается размер зарплаты президента и премьер-министра на 4,3%. На тот же уровень увеличены размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.Коммерсантъ11:03
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Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
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Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100, сообщает Sports.uz.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Известия 22:14
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Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
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Газета.Ru 13:51
Армия и оружие
Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией
Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений.
ТАСС 20:07
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Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы
В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.
Телепрограмма 04:44
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Религия
Синод РПЦ в понедельник решит судьбу «Русского экзархата»
Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ.
РИА Новости 05:21
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток вчера в 04:48
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Evo-rus.com 11:29
Здоровье
Новое оборудование поступило в Александрово-Заводскую центральную районную больницу
В результате реализации двух федеральных программ на территории региона – нацпроекта «Здравоохранение» и плана социального развития центров экономического роста в Александрово-Заводском районе приобрели новое оборудование и медицинский автотранспорт на сумму порядка 27,6 миллионов рублей.
Забайкальский рабочий 05:11
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия 19:40
Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
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Карпин назвал фаворитов сезона в РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал фаворитов сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию в России
Южный Федеральный 22:01
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу
Говорит Москва 09:38