с чего всё началось

«Да, плановая индексация», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области В связи с порывистым ветром в Москве и в области во вторник, 8 октября, вводится "желтый" уровень погодной опасности.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

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Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

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Единоборства Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.

Происшествия Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.

Экономика В России иностранцам запретят торговать на рынке Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Фигурное катание Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.

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Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

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