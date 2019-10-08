Политика
РБКПесков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
«Да, плановая индексация», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2019 года увеличивается размер зарплаты президента и премьер-министра на 4,3%. На тот же уровень увеличены размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.Коммерсантъвчера в 11:03
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Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
В связи с порывистым ветром в Москве и в области во вторник, 8 октября, вводится "желтый" уровень погодной опасности.
Газета.Ru вчера в 20:38
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru 06 октября в 17:01
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 06 октября в 20:00
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 октября в 23:06
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Армия и оружие
Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии
REGNUM вчера в 18:08
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Единоборства
Соперник Усика провалил допинг-тест
Sport24.ru вчера в 21:15
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС вчера в 19:49
Единоборства
Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы
В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.
Телепрограмма вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском вчера в 08:31
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Здоровье
В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней
REGNUM вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт вчера в 08:03
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Футбол
Спаллетти уговорили возглавить «Милан»
Петербургский дневник вчера в 10:13
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38
Гаджеты
В Android-смартфонах вновь обнаружили ранее исправленную уязвимость
Эксперты компании Google обнаружили уязвимость в коде ядра мобильной операционной системы Android, затрагивающую некоторые модели смартфонов.
REGNUM 05 октября в 08:16
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 06 октября в 12:14
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11