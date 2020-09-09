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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газета07:31
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А. Навального», — сообщили в МИДе.
Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
РБК10:45
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
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Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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