Песков объяснил причины динамики курса рубля
Смотрите также
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Пять машин и грузовик столкнулись на ТТК в Москве
Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Адвокат Ефремова признан виновным
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
В школе Ишима инсценировали захват заложников, пострадал один ребенок
Land Rover объявил цены на обновленный Defender в России
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Сербия не уведомляла ОДКБ об отказе участвовать в совместных учениях
В сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии