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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ruвчера в 06:32
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАССвчера в 06:50
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известиявчера в 06:40
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газетавчера в 07:31
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новостивчера в 06:13
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ruвчера в 06:11
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ruвчера в 05:59

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com01:23
1,4K

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
1,4K

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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