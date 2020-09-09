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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газетавчера в 07:31
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАССвчера в 06:50
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ruвчера в 05:59
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ruвчера в 06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новостивчера в 06:13
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ruвчера в 06:11
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известиявчера в 06:40

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфаксвчера в 10:47
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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Эксперт предостерегла от изменения некоторых настроек смартфона

Пользователям не стоит самостоятельно изменять настройки SIM-карты в смартфоне, это может вызвать сбои в работе устройства, рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева в беседе с агентством «Прайм».
Известия20:57
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Украина решила изменить «философию» соглашения об ассоциации с ЕС

Киев, 9 сентября 2020, 12:10 — REGNUM Украина ожидает достижения договоренности о начале переговоров по пересмотру соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году, заявил в ходе визита в Польшу украинский министр экономики Игорь Петрашко.
REGNUMвчера в 05:10

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфаксвчера в 08:51
6

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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