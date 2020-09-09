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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газета07:31
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
РИА Новости10:29
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
REGNUM6 сентября в 06:38
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22