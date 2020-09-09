Песков объяснил причины динамики курса рубля
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У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
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