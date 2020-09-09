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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газетавчера в 07:31
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ruвчера в 05:59
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известиявчера в 06:40
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ruвчера в 06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новостивчера в 06:13
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ruвчера в 06:11
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАССвчера в 06:50

В Минске начался допрос Колесниковой

В СИЗО в Минске начался допрос члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Виктора Бабарико Глеба Германчука.
РБК03:47
4

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
7

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
60

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:25
6

Дочь Ефремова рассказала о побоях от матери

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария в новом интервью на YouTube-канале "Между нами" призналась, что практически не помнит своего детства, но помнит побои, которые, по ее словам, наносила ей мать - актриса Ксения Качалина.
Газета.Ru03:36