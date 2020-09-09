Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
Эхо Москвы

Ослабление рубля является следствием нестабильности мировой экономической конъюнктуры – Песков

Эхо Москвы06:37
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,5K

Игрок «Урала» подарил машину больнице Екатеринбурга

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов турнира, отличившись в матче 29-го тура против «Арсенала» (1:3). В качестве бонуса за этот забитый мяч полузащитник получил денежный приз, который он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.
Матч ТВ10:05

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
4,2K

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра7 сентября в 05:43
170

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
1,7K

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
779

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
907