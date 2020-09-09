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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газетавчера в 07:31
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАССвчера в 06:50
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ruвчера в 06:11
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ruвчера в 06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новостивчера в 06:13
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известиявчера в 06:40
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ruвчера в 05:59

Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса
ТАССвчера в 12:11
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Врачам изменят график работы из-за COVID-19

Для предотвращения массового заражения врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в «красной зоне».
Известия19:30

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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ВОЗ подтвердила курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты18:28

Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАССвчера в 11:50
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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