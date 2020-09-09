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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газетавчера в 07:31
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ruвчера в 06:11
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известиявчера в 06:40
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ruвчера в 06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новостивчера в 06:13
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАССвчера в 06:50
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ruвчера в 05:59

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
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Джеймс Ганн считает нормальным делать белых персонажей темнокожими: «Что это, если не расизм?»

Режиссера спросили, считает ли он нормальным тот факт, что Дэвид Эйр отдал роль Дэдшота Уиллу Смиту, хотя в оригинале персонаж был белым и именно таким его показали во вселенной «Стрелы».
Popcornnews.ru18:30

Роскосмос опроверг информацию об отказе НАСА покупать места на «Союзе»

По данным НАСА, с 2006 года США выкупили у России 72 места в кораблях «Союз» на $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на МКС и обратно на Землю.
ИА Красная Веснавчера в 01:20
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В Китае представлен новый Volkswagen Tiguan X

Пекин, 8 сентября 2020, 12:10 — REGNUM На китайском авторынке представлен новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X, который выпускается на совместном предприятии SAIC Volkswagen.
REGNUM8 сентября в 05:10
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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфаксвчера в 10:02
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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