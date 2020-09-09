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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
Подробнее о событии
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
Эхо Москвы

Ослабление рубля является следствием нестабильности мировой экономической конъюнктуры – Песков

Эхо Москвы06:37
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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