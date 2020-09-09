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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газета07:31
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Интерфакс09:07
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
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В Белоруссии привели в боевую готовность резерв танков и артиллерию

«С седьмого сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — сообщает ведомство.
Evo-rus.comвчера в 01:02
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