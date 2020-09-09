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Российская газета
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
Подробнее о событии
Российская газета

Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская газета07:31
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Названы новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

По новым правилам, новые легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, проходить его раз в два года нужно машинам в возрасте от четырех до десяти лет, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.
Автоновости дня07:26
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
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