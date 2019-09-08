Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Тулуне

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин лично руководит работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, особенно в Тулуне, из-за режима ЧС.
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Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

РИА Новости08:24

Ручное управление: Песков объяснил, почему Путин лично занимается Тулуном

Вести.Ru07:00

Путин в Приангарье и несостоявшийся мэр Тулуна – в итогах недели

ИрСитивчера в 23:45

Песков назвал незаменимым ручное управление, которое Путин использует в сложных ситуациях

ТАСС08:58

Песков объяснил, почему Путин лично решает ситуацию с паводком в Иркутской области

Коммерсантъ09:08

Песков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Тулуне

Московский Комсомолец08:39

Песков объяснил использование Путиным «ручного управления»

Lenta.ru09:00
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Общество

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»

Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Политика

Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Армия и оружие

Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою

Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Известия 11:30
Фигурное катание

Алина Загитова: «В школе идут на уступки»

Здорово, что школа идет мне на уступки.
Спорт-Экспресс 12:49
Политика

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Политика

ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Происшествия

В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит

Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили орденами

Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика

Госдепартамент призвал Россию освободить оставшихся украинцев

Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо".
ТАСС вчера в 10:24
Единоборства

Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Происшествия

В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 14:29
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Сборная России в Калининграде проводит тренировку перед матчем квалификации Евро-2020 против команды Казахстана.
Sports.ru 06:54
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Авто

Составлен топ-5 экономичных компактных кроссоверов в России

МедиаПоток 08:05
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Политика

Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

На выборах губернатора Волгоградской области со значительным отрывом от конкурентов лидирует Андрей Бочаров.
Newdaypost.ru 13:34
Политика

СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ

Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Интерфакс - Россия 13:09
Политика

В Волгоградской области в день выборов умер кандидат в депутаты

Наша версия 06:55
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Экономика

Сечин назвал сроки постройки металлургического комплекса для «Звезды»

РБК 08:23
Политика

В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора

УралПолит.Ru 12:46
Транспорт

Пилоты British Airways проведут двухдневную забастовку

Пилоты британской авиакомпании British Airways (ВА) 9 и 10 сентября проведут забастовку, не получив ответа на свои требования от работодателя, сообщила Британская ассоциация пилотов авиакомпаний BALPA.
ПРАЙМ 10:32
Шоу-бизнес

Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева

Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Политика

Трамп отменил переговоры с талибами после теракта в Кабуле

Фергана 09:31
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