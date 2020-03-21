Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку ситуация с его распространением в этой стране является очень тяжелой. Победить же коронавирус в целом возможно только общими усилиями всех стран, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений.

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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