Коронавирус

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Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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Дмитрий Песков
Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 14:19
с чего всё началось

Песков: Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом из гуманитарных соображений

Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку ситуация с его распространением в этой стране является очень тяжелой. Победить же коронавирус в целом возможно только общими усилиями всех стран, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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