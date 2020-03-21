Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС. Ранее Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии противодействовать COVID-19.
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