Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
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В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

РИА Новости04:53

Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Известия05:06

Песков: Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе

ТАСС05:04

Песков: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина

Коммерсантъ05:30

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

RT на русском04:49

Песков указал на влияние авторитета Путина при обмене пленными в Донбассе

РБК04:42

Песков: Путин не имеет отношение к обмену пленными между Киевом и Донбассом

Газета.Ru04:41
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Экономика

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Правительство России вместе с крупными банками обсуждает вопрос создания и развития новой авиакомпании на Дальнем Востоке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье

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Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов

RT на русском 03:27
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
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Экономика

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В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

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Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
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Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
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Кино

Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года

Журналисты уже называют «Кошек» главным провалом 2019 года. В России фильм выйдет 2 января.
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Вольский район остался без врача ЛОР

Вольский район остался без собственного отоларинголога для взрослого населения.
Вольск.ру 04:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 04:32
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приватизацию и преобразованию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Газета.Ru вчера в 06:01
Политика

«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
РИА Новости 05:19
Общество

«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
ТАСС 03:49
Происшествия

Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

REGNUM 04:26
Экономика

PMI обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 47,5 пункта

В декабря 2019 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 47,5 пункта с 45,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные IHS Markit.
Саминвестор 05:23
Политика

Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом

Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Число массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным

Массовые убийства в США в 2019 году произошли 41 раз. Их жертвами становились четыре и более человек.
NewInform вчера в 01:38
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия вчера в 09:38
Политика

Парламент Турции может обсудить отправку войск в Ливию 2 января

Rambler News Service 28 декабря в 13:39
Армия и оружие

В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
RT на русском вчера в 20:08
Общество

Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года

Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Коммерсантъ 05:18
Наука

Из отходов производства алюминия эффективно извлекли железо

Нерастворимый остаток более чем на половину состоит из оксидов железа, а также алюминия, титана и скандия.
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Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия вчера в 20:47
Политика

Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне

Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.
Lenta.ru 05:17
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