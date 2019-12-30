Политика
RT на русскомВ Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Экономика
Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке
Правительство России вместе с крупными банками обсуждает вопрос создания и развития новой авиакомпании на Дальнем Востоке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Кино
Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года
Журналисты уже называют «Кошек» главным провалом 2019 года. В России фильм выйдет 2 января.
Здоровье
Вольский район остался без врача ЛОР
Вольский район остался без собственного отоларинголога для взрослого населения.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приватизацию и преобразованию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 47,5 пункта
В декабря 2019 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 47,5 пункта с 45,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные IHS Markit.
Политика
Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом
Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Происшествия
Число массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным
Массовые убийства в США в 2019 году произошли 41 раз. Их жертвами становились четыре и более человек.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Политика
Парламент Турции может обсудить отправку войск в Ливию 2 января
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Общество
Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года
Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Наука
Из отходов производства алюминия эффективно извлекли железо
Нерастворимый остаток более чем на половину состоит из оксидов железа, а также алюминия, титана и скандия.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Политика
Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне
Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.