Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

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