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Песков объяснил ротацией отставку ряда руководящих сотрудников МВД в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка ряда руководящих сотрудников МВД в регионах связана с ротацией кадров.
RT на русском
«Ротация», — ответил представитель Кремля на вопрос, с чем связаны увольнения.
RT на русском
1 июня стало известно об отставке пятерых генералов и одного полковника полиции.
Lenta.ru
С занимаемой должности освобождены начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, руководитель управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин, глава оперативного управления МВД Александр Удовенко, пишет Nation News.
URA.Ru

Подробнее о событии

Песков: отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров
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Пресс-секретарь президента Песков: отставка генералов МВД связана с ротацией кадров
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