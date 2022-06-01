С занимаемой должности освобождены начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, руководитель управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин, глава оперативного управления МВД Александр Удовенко, пишет Nation News.
Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса и его окружение проверяют сотрудники правоохранительных органов на предмет участия в коррупционных действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали обращение к командованию, в котором заявили, что отказываются выполнять слишком опасные для личного состава приказы.
Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, однако текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную, считает президент РФ Владимир Путин.
В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые проанализировали соотношение стабильных изотопов цинка в зубах современных и ископаемых акул со всего мира, включая зубы мегалодона, современных и ископаемых больших белых акул.