Политика

REGNUMREGNUMПесков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 23 июня.
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с чего всё началось

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБКвчера в 11:29

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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Газета.Ruвчера в 13:12

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

РИА Новостивчера в 13:05

Песков объяснил «аномалию» с часами Путина во время обращения к россиянам

Московский Комсомолецвчера в 12:20

Кремль: почему у Путина во время трансляции отставали часы

URA.Ruвчера в 12:29

В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Lenta.ruвчера в 12:44

Песков объяснил «отставшие» часы Путина во время его обращения к народу

Фонтанка.Рувчера в 11:58

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РБКвчера в 11:29
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
5,4K
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
1K
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
4,5K
Политика

WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая

Граждане КНР, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа.
РБК 00:40
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Армия и оружие

Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

В последнее время пресса переполнена сообщениями о том, как легко турецкие БПЛА уничтожают российские ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.
Взгляд.ру 02:10
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
254
Общество

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Происшествия

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток за мат

Издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 22 июня в 11:18
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Игры

Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

Чемпионат вчера в 17:34
5
Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Армия и оружие

Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима

«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

Историк Соколов после убийства аспирантки приглашал в дом гостей

NewInform 02:19
Общество

Парад Победы в Екатеринбурге посетил Сергей Безруков

Актёр Сергей Безруков приехал в Екатеринбург, чтобы посетить парад Победы.
Уральский меридиан 01:53
17
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
4,6K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
324
Общество

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Технологии

Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах

В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
3
Общество

В Новосибирске на параде Победы показали «Грады» и комплексы «Элерон»

Модернизированные танки Т-72Б3М, новейшие комплексы беспилотных летательных аппаратов "Элерон" и модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град" впервые приняли участие в параде в Новосибирске, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 01:09
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Политика

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Общество

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
13
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
649
Политика

В саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Футбол

Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»

CT news 01:33
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
27
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
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