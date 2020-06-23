Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 23 июня.

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

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