Политика

REGNUMREGNUMПесков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 23 июня.
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с чего всё началось

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК11:29

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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

RT на русском14:50

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РБК11:29

Песков объяснил отставание часов Путина во время видеообращения

РИА Новости13:05

В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Lenta.ru12:44

Песков объяснил «аномалию» с часами Путина во время обращения к россиянам

Московский Комсомолец12:20

Песков объяснил «отставшие» часы Путина во время его обращения к народу

Фонтанка.Ру11:58

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Газета.Ru13:12
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
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Общество

Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru 12:08
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Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»

Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:54
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Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
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Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
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Общество

Мать 26 лет держала дочь взаперти с кошками

Органы соцзащиты Нижегородской области разбираются с историей женщины, которая провела взаперти 26 лет в собственном доме.
НТВ 10:03
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Наука

Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

Evo-rus.com вчера в 11:50
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Политика

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
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Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета 07:37
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
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Космос

Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» сделала снимки места посадок пилотируемых кораблей по программе «Аполлон» из США.
Live24 21 июня в 06:17
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой.
ТАСС 09:40
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Футбол

Жулиану может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Аль-Насра» Жулиану может вернуться в «Зенит», сообщает журналист Ману в Twitter.
Спорт-Экспресс 14:22
Общество

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:46
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Футбол

Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Верону»

Футболисты «Наполи» взяли верх над «Вероной» в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Советский спорт 15:31
Футбол

«Лестер» теряет очки в матче с «Брайтоном»

0:0 — «Лестер» теряет очки в матче с аутсайдером чемпионата.
ИА Красная Весна 14:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Происшествия

В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
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