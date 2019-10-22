Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 октября.
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Дмитрий Песков
Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 10:04

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