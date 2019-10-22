Политика
Lenta.ruПесков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 октября.
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Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 10:04
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Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Армия и оружие
Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США
«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Взгляд.ру 08:37
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Билетеры кинотеатра ТРЦ "Зимняя вишня" в момент возникновения пожара, в котором погибло 60 человек, находились в сауне.
Российская газета 08:24
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 09:44
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 14:07
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика
Из совета по правам человека исключили всех «либералов»
Из совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимире Путине исключили всех, кого можно назвать либералами или оппозицией.
Агентство Телеграф вчера в 14:26
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
ГЛАС.RU вчера в 16:25
Происшествия
36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.
Газета.Ru 09:12
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области зафиксирован новый очаг африканской чумы свиней.
Известия 09:14
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Политика
В Кремле заявили, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по Сирии будут сложными.
RT на русском 09:59
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
REGNUM 08:56
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00
Хоккей
Клинкхаммер: «Хартли поставил „Авангарду“ очень североамериканский стиль, мы становимся все сильнее»
Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал об игре под руководством канадца Боба Хартли.
Sport24.ru 08:20
Происшествия
В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии
Из-за аварии на сетях жилищно-коммунального хозяйства часть домов и учреждений в Ленинском районе Челябинска остались без теплоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
РБК 07:38
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 18 октября в 00:02
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телепрограмма вчера в 03:21
Общество
Фермеры на тракторах заблокировали центр Берлина
Протестные акции проходят и в других городах, в том числе в Бонне, Мюнхене, Магдебурге и Ганновере, - сообщают немецкие СМИ.
Эхо Москвы 09:34
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16